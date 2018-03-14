Чиновники и депутаты открестились от машин на главной площади Ярославля

Ярославль, , 16:07 — REGNUM Сотрудники регионального правительства и областной думы отрицают, что они заставили главную площадь Ярославля — Советскую — своими автомашинами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уже сообщало наше информагентство, краевед Ян Левин насчитал на Советской площади Ярославля 110 автомобилей. Раньше, по словам Левина, въезд на площадь всегда был ограничен и там могло припарковаться 2−3 десятка служебных автомобилей. У въезда на площадь стоял патруль ДПС, который запрещал парковаться в неположенном месте. Сейчас же красивейшее место города напоминает парковку у торгового центра.

«Мы паркуем свои автомобили на парковке у здания думы, там можно поставить меньше двадцати машин. Еще разрешено парковаться на площади Челюскинцев, и около бывшего здания думы. На Советской площади наши автомашины не стоят. На самом деле выявить, кто там паркуется — невозможно. Это надо ГИБДД провести рейд, записать номера нарушителей и разобраться, кто же там стоит», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в областной думе.

В правительстве Ярославской области сообщили, что у них есть своя парковка во внутреннем дворе здания бывшей облдумы, также сотрудники паркуются в тех местах, где есть разрешительные знаки.

«У здания правительства области ставить машины может только губернатор и председатель правительства. На Советской площади вообще никто не имеет права парковаться. Раньше стояли сотрудники ГАИ и следили, чтобы машины не парковались. Пост сняли и теперь стало гораздо хуже. Земля принадлежит мэрии — они и должны разбираться», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Городские власти вообще отрицают свою причастность к этому.

«Мы должны нанести разметку и установить дорожные знаки. Заниматься незаконной парковкой должны не мы, а сотрудники ГАИ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Михаил Кузнецов.

Комментарий сотрудников ярославского ГИБДД оперативно получить не удалось.

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