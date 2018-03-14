ООН измерила уровень счастья среди 156 стран мира

Вашингтон, , 15:52 — REGNUM Финляндия обошла Норвегию в списке самых счастливых стран мира, согласно докладу «Отчёт о мировом счастье» Организации Объединённых Наций (ООН), опубликованному 14 марта на сайте worldhappiness.report.

В ходе составления документа экспертами ООН были учтены такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция. Всего в рейтинге участвовали 156 стран мира.

«Финляндия достигла первого места в этом отчете в первый раз. Лидировавшая в прошлом докладе Норвегия опустилась на вторую строчку», — говорится в документе.

Кроме двух стран лидеров, в десятку «наисчастливейших» стран мира вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. Первый раз подобный доклад был выпущен ООН ещё в 2012 году.

Стоит отметить, по словам главы научно-исследовательского института счастья в Копенгагене Мейка Викинга, занятые северными странами высокие позиции в рейтинге доказали, что в них созданы комфортные условия для жизни людей. Решающими факторами Викинг считает «здоровое количество личной свободы» и уровень социального обеспечения, пишет финская газета Ilta-Lehti.

Благодаря этим показателям «индекс счастья» на севере ЕС довольно высок, несмотря на то, что налогообложение здесь одно из самых высоких в мире.

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