В Казахстане главы регионов будут ставить задачи перед полицией

Астана, , 15:50 — REGNUM Акимы областей, столицы и городов республиканского значения будут ставить перед департаментами полиции задачи, которые в настоящее время находятся в компетенции правоохранительных органов, заявил заместителем министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев на заседании парламента Казахстана (Мажилиса). Об этом сообщает 14 марта «Казинформ».

Сегодня, 14 марта, депутаты Мажилиса одобрили законопроект, направленный на совершенствование деятельности органов внутренних дел республики, представленный Тургумбаевым.

Заместитель министра отметил, что законопроект повышает роль акимов в обеспечении правопорядка на подконтрольных территориях. В частности, главы регионов и городов республиканского значения будут назначать начальников департаментов полиции.

Единоначалие в органах внутренних дел сохранится. Кандидатов на должность начальников департаментов будет представлять МВД из числа сотрудников полиции, состоящих в президентском резерве.

Законопроект также усиливает контроль за образом жизни ранее судимых лиц и условно освобожденных правонарушителей. В частности, условно освобождённым лицам запрещается употреблять алкоголь.

Кроме этого, увеличен срок, в течение которого устанавливается административный надзор в отношении ранее судимых лиц. С 3 до 24 часов увеличен также срок административного задержания.

Документ расширяет средства административно-правового воздействия в сфере семейно-бытового насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа 2017 года в Алма-Ате прошла конференция, посвященная искоренению насилия против женщин. Мероприятие было организовано общественным движением «НеМолчи» при поддержке ООН.

Отметим, различные правозащитные организации в России и странах СНГ при поддержке ООН и некоммерческих организаций инициируют общественное обсуждение якобы беспрецедентного насилия в семьях. Зачастую статистика в сфере семейно-бытового насилия завышается в десятки и даже сотни раз.

Основной целью данных движений является изменение семейного законодательства с целью усиления контроля над семьями и расширения инструментов вмешательства в семью. По мнению многих экспертов, подобная западная практика, перенимаемая странами СНГ, разрушает институт семьи.

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