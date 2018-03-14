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Мэр Ярославля проверил пирожки на избирательных участках

Общество

Ассортиментом и ценами он остался доволен

Мэр Ярославля проверил пирожки на избирательных участках
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
На фото можно разглядеть те самые пирожки по 4 рубля

Ярославль, 14 марта 2018, 15:28 — REGNUM  Мэр Ярославля Владимир Слепцов принял участие в комиссионном объезде избирательных участков и проверил их готовность к выборам 18 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

«Нам хотелось убедиться, на самом деле ли подготовлены все избирательные участки. Мы смотрели в первую очередь на условия безопасности и удобства для граждан. Также мы ознакомились с ассортиментом продукции, которую будут предлагать в буфетах при избирательных участках. В свое время мы приходили на выборы как на праздник. Сейчас мы хотим, чтобы жители также приходили сюда с удовольствием. Я считаю, что с задачей мы справились, избирательные участки готовы и надеюсь, что 18 числа все Ярославцы придут и сделают свой выбор», — сказал Владимир Слепцов.

Напомним, что всего в Ярославле организовано 247 избирательных участков в 126 зданиях. В буфетах будут продаваться выпечка, в частности, пирожки с картофелем и луком по 4 рубля, буквально «взорвавшие» социальные сети. Коме того, будет организовано 26 ярмарок по продаже продуктов по социальным ценам. Помимо этого, 18 марта в муниципальном транспорте будет организован бесплатный проезд для всех пассажиров в течение дня. Бесплатными в этот день окажутся и некоторые маршрутки, отличить их можно будет по специальным обозначениям

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославцев на выборах ждут пирожки за 4 рубля

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Выборы президента России 18 марта 2018 года

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