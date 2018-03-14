Позолота крестов: куда в Ярославле потратят остатки «московских» денег

Ярославль, , 15:14 — REGNUM 14 марта на заседании регионального правительства была озвучена информация, куда потратят сэкономленные 53 млн так называемых «московских денег», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, в прошлом году проведена масштабная реконструкция исторического центра Ярославля. В этом году работы продолжатся.

«Из 600 миллионов рублей, которые Правительство Москвы выделило Ярославской области на благоустройство зоны ЮНЕСКО, мы не израсходовали 53. Это деньги, которые удалось сэкономить в результате проведенных конкурсных процедур», — сказал губернатор.

Как пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко, в этом году предстоит провести еще пять видов работ.

«Завершить научно-исследовательские работы, а также устройство освещения церкви Ильи Пророка и отремонтировать позолоту 13 крестов, которые на сегодняшний день, если посмотреть на церковь, являются открытым диссонансом после восстановления фасадов и общего обновления храма Ильи Пророка. Позолота на них слезла достаточно давно», — сказал Виталий Ткаченко.

Кроме того, сэкономленные деньги планируют пустить на реставрационные работы моста-виадук через Медведицкий овраг.

«Мы пытались эти работы сделать в прошлом году, но после того, как сняли штукатурку, выяснилось, что мост находится в аварийном состоянии, не подлежит эксплуатации и требуются немедленные противоаварийные и реставрационные работы. Поэтому сейчас разработан проект на выполнение этих работ, он дорабатывается, после чего будет согласован с Минкультом», — пояснил зампред.

Оставшиеся средства направят на сохранение храмов и монастырей в центре Ярославля: ремонт часов на звоннице Спасо-Преображенского монастыря, благоустройство сквера у часовни Казанской богоматери, завершение работ по реставрация фасада церкви Спаса Нерукотворного Кирилло-Афанасьевского монастыря.