На платных парковках Петербургу удалось заработать всего 130 млн рублей

Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM Пилотная зона платной парковки в историческом центре Санкт-Петербурга в 2017 году принесла в бюджет города 96 миллионов рублей. Об этом сообщил 14 марта директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Владислав Бакулин. Всего же сеть городских парковок (включая пилотную зону в центре) пополнила бюджета города на 130,1 млн рублей.

В то же время, как отмечают петербургские СМИ, по сравнению с Москвой, получившей в 2017 году 5,3 млрд рублей от этого бизнеса, петербургские платные парковки остаются, по существу, не прибыльным для города, а «социальным» проектом.

По данным Бакулина, из внесенных водителями средств в пилотной зоне в центре около 90 млн рублей заплатили те, кто оставлял автомобиль во время парковочных сессий, а оставшиеся 6 млн были получены от оформления месячных и годовых абонементов на парковку, а также парковочных разрешений горожан, проживающих в зоне платной парковки.

«По словам Владислава Бакулина, загруженность платной парковочной зоны сейчас составляет 55%, большей популярностью она пользуется у льготных категорий граждан», — отмечает издание «Петербургский дневник».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, большинство автовладельцев за парковку в пилотной зоне просто не платят, отчего городская казна недополучила за последние два года почти 1,3 млрд рублей. Но взыскивать эти штрафы чиновники не могут — у них нет доступа к персональным данным автовладельцев, МВД отказывается передавать эти данные.

Ожидается, что после принятия федеральными законодателями поправок в КоАП, позволяющих МВД передавать субъектам Федерации персональные данные водителей, в Санкт-Петербурге начнут штрафовать автомобилистов за неоплату парковки.

Как отмечает издание «Водитель Петербурга, ревизоры Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга насчитали в городском Центре управления парковками 34 миллиона «лишних» зарплат, выплаченных тем, кто должен фиксировать нарушения в зоне платной парковки. Напомним, вице-губернатор Игорь Албин в конце октября 2017 года пригрозил ликвидировать Центр, если не решится вопрос взимания штрафов.

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Пилотная зона платной парковки в центре Петербурга на 2,9 тыс. машиномест была запущена в сентябре 2015 года. Пятую часть заполняемости обеспечивают местные жители. Плата взимается за парковку с 8 до 20 часов во все дни недели.

Оплачивать парковку необходимо в течение первых 15 минут после размещения транспортного средства. В течение 10 минут после оплаченного времени водитель должен покинуть зону или продлить время. Административный штраф за нарушение этих правил составляет 3 тыс. рублей. Оплатить парковку можно банковской картой через паркомат, по СМС на номер 2722, через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» или на сайте parking.spb.ru.

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