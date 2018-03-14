Визитной карточкой России граждане назвали Кремль и Красную площадь

Москва, , 15:08 — REGNUM Главными достопримечательностями России, которые являются визитной карточкой страны, являются Кремль (39%), Красная площадь (33%) и озеро Байкал (18%). Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Примечательно, что в такой оценке сошлись жители России всех возрастов.

При этом, несмотря на то, что эти три объекта признаются главными в России, в ряде регионов жители ставят на первые позиции и местные достопримечательности — культурные, природные или исторические объекты.

Так, жители Центрального ФО выделили и другие достопримечательности Москвы (14%), а также города Золотого кольца России (12%).

Жители Северо-Западного ФО включили в Топ-3 главных достопримечательностей России Эрмитаж (20%) и прочие культурные объекты Санкт-Петербурга (20%).

В Дальневосточном ФО первое место с Красной площадью разделили природные достопримечательности Камчатки и Владивостока (22%).

Также достопримечательностями национального уровня граждане РФ считают памятники воинской славы — это города-герои (9% по стране, 15% в УрФО, 12% в ЮФО) и Мамаев Курган (9% по стране, 19% в ЮФО).

Среди жителей Сибирского и Южного ФО особо популярны олимпийские объекты и курорты Сочи и Красной Поляны (по 12%).

Опрос проведен в конце декабря 2017 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Смотрите галерею: Красная площадь