Оскорбился: Кашпировский подал в суд на «Первый канал»

Москва, , 15:05 — REGNUM Анатолий Кашпировский, прославившийся в советские времена своими «исцеляющими» сеансами, обиделся на «Первый канал». Дело в том, что в юмористическом шоу «Вечерний Ургант» в сюжете о «коте-экстрасенсе» из Благовещенска был показан коллаж из фотографии Кашпировского и изображения кота.

Видео опубликовано: Вечерний Ургант

Кашпировский уверен, что подобные действия оскорбляют его честь, достоинство и деловую репутацию. Как пояснил журналистам представитель ответчика, его подзащитный требует не только опровержения информации, но и компенсации в 500 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости». Также он настаивает на том, что является не экстрасенсом, а психотерапевтом.

Исковые требования на Первом канале не признают. «Мы не сообщали никаких утверждений и фактов. Давайте оспаривать все шутки, которые прозвучали», — добавил юрист.

Рассматривать иск Кашпировского Останкинский суд Москвы будет в закрытом режиме. Заседание состоится в середине апреля.

Напомним, популярным врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский стал в 1989 году, когда он был настоящей звездой телеэкрана, «исцелял» советских граждан своими «установками» от алкоголизма и облысения, много гастролировал по СССР, собирая на своих выступлениях полные стадионы. После чудодейственных сеансов советские психбольницы систематически пополнялись новыми клиентами…

В 2006 году в Челябинске инициативная группа православных граждан подала в мировой суд Центрального района заявление о привлечении к административной ответственности экстрасенса-психотерапевта Анатолия Кашпировского. Его обвинили в нарушении статьи 6.2. КоАП («Незаконное занятие народной медициной»). Как заявила тогда одна из представителей инициативной группы «этот человек опасен для здоровья людей, он использует запрещенные методы для лечения без соответствующих разрешений».