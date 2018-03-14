В Курске на президентские деньги открыли уникальный Центр спасения

Курск, , 14:51 — REGNUM В Курске 13 марта открылся Центр спасения граждан, попавших в ситуацию, не относящуюся к компетенции экстренных служб, и оказания неотложной социальной помощи «Наш случай». Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, проблемы пенсионеров, инвалидов и многодетных семей будут решать волонтеры.

Аналогов курскому центру нет в других регионах РФ. Идея проекта возникла в 2017 году во время фестиваля «Слет неравнодушных». На мероприятии прошло масштабное занятие по безопасности с участием спасателей и пожарных — тогда же у руководителя общественной организации «Смородина» Сергея Бобровского и заместителя начальника ГУ МЧС России по Курской области Александра Лапина появилась идея, которую они совместно реализовали.

Целью альтернативной службы спасения «Наш случай» является помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам, ветеранам и многодетным семьям — в обстоятельствах, когда происшествие не входит в компетенцию экстренных служб и не представляет угрозы для жизни людей, но при этом граждане не могут справиться с ней самостоятельно.

По словам начальника ГУ МЧС России по Курской областиИвана Лунева, с 1 марта Центр спасения «Наш случай» получил более 20 сообщений самого разного характера: от просьбы помочь попасть на прием к врачу или спилить аварийное дерево во дворе до заявок на бытовой ремонт. Хотя эти случаи не являются экстренными, они могут представлять серьезные трудности, например, для одиноких пожилых людей. И тогда на помощь приходят волонтеры.

В центре созданы автоматизированные рабочие места, закуплен спецтранспорт и снаряжение. Сотрудники центра «Наш случай» прошли специальную подготовку — в том числе и навыкам оказания медицинской помощи. Возможно, позже к дежурным сменам присоединятся и профессиональные спасатели — этот вопрос пока обсуждается.

«Мы выиграли президентский грант и за достаточно кроткие сроки благодаря всесторонней помощи и поддержке реализовали этот уникальный проект. Наша служба очень важна и востребована — это показал тот небольшой промежуток времени, который мы работаем. Звонки в нашу диспетчерскую службу поступают по «Системе-112», с которой мы сопряжены», — рассказал Сергей Бобровский.