Эпидпорог по гриппу превышен в семи регионах России

Москва, , 14:45 — REGNUM На территории России за последнюю неделю (5−11 марта) отмечается снижение распространения и заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре.

Превышение эпидемического порогав заболеваемости ОРВИ и гриппом ззафиксиовано в семи регионах России.

Также превышение эпидпорога зафиксировано в двух крупных городах России.

Среди детей до 2 лет эпидпорог превышен в двух субъектах РФ, среди детей возрастной группы 3−6 лет — в четырех, среди детей 7−14 лет — в пяти, старше 15 — в шести субъектах РФ.

За неделю обследованы более 6,8 тыс. человек, в 866-ти случаях обнаружены вирусы гриппа А, в 532-х — вирусы гриппа В.

В ведомстве отметили, что высокая заболеваемость гриппом отмечается в 10 европейских странах, в том числе в Чехии, Германии, Венгрии и на Украине.

Ситуация по гриппу и ОРВИ находится на контроле Роспотребнадзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, неделей ранее (с 26 февраля по 4 марта) эпидемия гриппа и ОРВИ была зарегистрирована в 24 регионах России.

Напомним, в феврале жертвами эпидемии гриппа стали 50 граждан Чехии. В большинстве летальных случаев (43 из 50) умершие были старше 60 лет. Около 200 человек были помещены в больницы.

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