Ярославский губернатор: «За халатность и разгильдяйство придется отвечать»

Ярославль, , 14:44 — REGNUM 14 марта на заседании регионального правительства губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал серьезные разбирательства муниципальным чиновникам и подрядчикам, сорвавшим строительство социальных объектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно прозвучавшей на заседании информации, в конце 2016 года была проведена инвентаризация таких объектов, их было выявлено 13, общая сумма понесенных затрат составляет более 400 млн. рублей. По всем проведена претензионная работа, в судебном порядке принято решение о взыскании с недобросовестных подрядчиков более 100 млн рублей.

Губернатор попросил предоставить ему статистику по претензионной работе:

«Судебные иски, которые предъявлены на 100 млн, каков результат по ним? По выплатам? Я в начале говорил, что существенные средства были выделены — 400 млн рублей в результате преступной халатности, разгильдяйства или непрофессионализма отдельных руководителей на местах, которые обязаны были руководить этим процессом и контролировать его каждый день, а может быть, и 24 часа в сутки. Эти объекты — детсады, школы мы сейчас поднимаем за средства областного бюджет. А ведь эти деньги могли пустить на другие цели — строительство новых детсадов, школ, ремонт дорог», — сказал Дмитрий Миронов.

Он отметил, что некоторым подрядным организациям было удобно заключать контракты, потом в одностороннем порядке их разрывать, уходить глубоко в суды, потом создавать другие организации с практически одинаковым названием.

«Пора положить конец этому беспределу. Необходимо провести тщательный анализ и выявить виновных, которые довели до такого состояния — я сейчас обращаюсь к присутствующим здесь руководителям правоохранительных органов. Я прошу эту статистику мне подготовить и дать — в каком статусе сейчас находятся эти объекты. Понятно, что мы приложим все силы для того, чтобы их достроить. Ведь каждый незаконсервированный объект с каждым годом имеет все меньше шансов на завершение. И это дополнительные затраты», — сказал губернатор.

Глава региона подал довольно неприятный сигнал муниципалам:

«У меня на сегодняшний момент складывается впечатление, что работа по завершению нужна не главам муниципальных образований, а зампредам, которые курируют это направление и руководителям профильных департаментов. Поэтому каждый должен отвечать за свои действия», — сказал губернатор.

Он еще раз попросил предоставить статистику, с которой обещал поработать с коллегами по правоохранительным органам.