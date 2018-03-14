Представители семьи Хокинга: «Мы глубоко опечалены»

Кембридж, Великобритания, , 14:30 — REGNUM 76-летний британский физик-теоретик Стивен Хокинг, страдавший амиотрофическим склерозом, скончался у себя дома в Кембридже. Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня (14 марта) скончался, — говорится в заявлении семьи Хокинга. — Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут оставаться с нами на многие года».

Известно, что один из самых знаменитых физиков-теоретиков, изучавший сложные вопросы происхождения Вселенной, был почти полностью парализован и говорил при помощи синтезатора речи.

Тем не менее, ученый вел активный образ жизни — преподавал, занимался наукой, выступал с докладами. Хокинг, являвшийся членом Британского научного Королевского общества и Академии наук США, сделал много открытий в теории черных дыр.

В частности, британский физик-теоретик открыл, что черные дыры не большого размера теряют энергию, испуская «излучение Хокинга», и испаряются.

В 2016 г. ученый совместно с бизнесменом Юрием Мильнером объявил о запуске новой программы Breakthrough Starshot по исследованию космоса и поиску инопланетной жизни.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 14 марта в Великобритании скончался британский физик-теоретик, популяризатор науки, один из основоположников квантовой космологии Стивен Хокинг.

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