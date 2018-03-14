Ленобласть заманивает СПбГУ в усадьбу Демидова под Гатчиной

Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Власти Ленинградской области не оставляют надежд разместить на своей территории кампус Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Разговоры о возможном переезде вуза из центра в Петербурга в другое место в городе или даже в области ведутся уже несколько лет.

Ленинградская область уже предлагала свои площади под новый кампус главного городского вуза. Теперь названа возможная локация.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что регион готов предоставить для размещения кампуса территорию, прилегающую к усадьбе Демидова в посёлке Тайцы Гатчинского района.

Земельный участок площадью около 180 га не обременён обязательствами охраны объектов культурного наследия. Будущему кампусу будет обеспечена транспортная доступность.

«Область также готова рассмотреть вопрос реконструкции региональной дороги «Подъезд к больнице Свердлова», ведущей к территории усадьбы. Для удобства студентов и преподавателей, возможна организация интермодальных перевозок между Гатчиной и Тайцами: билет на электричку от Балтийского вокзала Санкт-Петербурга будет действителен для проезда на автобусе до территории кампуса», — сообщил Дрозденко.

Напомним, что Гатчина в ближайшем будущем должна стать официальной столицей Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, новый кампус СПбГУ может появиться в Кронштадте, Пушкине или на северо-западе города, у Финского залива. Такие варианты рассматривает межведомственная рабочая группа с участием чиновников и представителей вуза. В конце декабря 2017 года на совещании в Смольном было решено, что университетский городок должен быть размещен на территории Санкт-Петербурга.

Среди вариантов, представленных на совещании, оказались три участка в Пушкинском районе, территория в Кронштадте, участок, ограниченный Финским заливом, Кольцевой автодорогой и Приморским шоссе, а также территория бывшего аэродрома «Горская».

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Ожидается, что кампус будет рассчитан на 20 тыс. студентов и 10 тыс. сотрудников СПбГУ. Согласно проекту, там будет располагаться клиника на 1 тыс. коек, многопрофильный спортивный комплекс с открытым доступом, учебно-научные корпуса, общежития на 20 тыс. человек, конгресс-центр на 5 тыс. мест и около 10 тыс. мест для парковки.

Напомним, в настоящее время здания СПбГУ расположены в Василеостровском, Центральном, Невском, Адмиралтейском и Петродворцовом районах Петербурга на значительном расстоянии друг от друга — до 45 км.

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