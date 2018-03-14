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Численность населения Удмуртии за год сократилась почти на 4 тыс. человек

Общество

В основном сократилось сельское население республики

Ижевск, 14 марта 2018, 14:08 — REGNUM  Численность населения Удмуртии в течение 2017 года сократилась на 3 782 человека или на 0,25%. По состоянию на 1 января 2018 года, в республике зарегистрированы 1 513 044 гражданина, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Основная доля сокращения приходится на сельских жителей — сельское население сократилось на 3538 человек или на 0,68%, численность населения сёл Удмуртии составила 517 316 человек.

Население городов республики сократилось на 244 человека или на 0,02%, на 1 января текущего года в городах региона проживают 995 728 человек.

В структуре численности населения доля городских жителей в республике составляет 65,81%.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2015 года в республике проживали 1 517 472 человека. Таким образом, за три года население республики сократилось на 4 428 человек или на 0,29%. На начало 2015 года доля городских жителей составляла 65,54%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2009 года в Удмуртии рождаемость превышала смертность.

Впервые ситуация изменилась по итогам первого полугодия 2017 года. Так, комитет по делам ЗАГС зафиксировал в этот период 9 041 рождение, в то же время зарегистрировано 9 419 смертей. Естественная убыль населения составила 358 человек.

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Демографическая статистика

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