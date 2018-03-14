В судах Казахстана гаджеты смогут использовать только участники процесса

Астана, , 14:06 — REGNUM В проект правил по допуску в здания судебных органов Казахстана внесены поправки, согласно которым мобильными устройствами могут пользоваться только участники судебного процесса, в том числе адвокат и прокурор, сообщили 14 марта в пресс-службе Верховного суда республики.

3 марта состоялась видеоконференция с участием судей верховных и местных судов, которые одобрили внесенные поправки в проект правил.

После публикации документа для обсуждения поступило большое количество предложений и замечаний к проекту, на основе которых были внесены поправки.

Напомним, 28 февраля на сайте Верховного суда Казахстана был опубликован проект правил по обеспечению пропускного режимов в зданиях судебных органов.

В документе отмечалось, что участники судебных процессов смогут пользоваться мобильными телефонами, гаджетами и другими устройства с функцией выхода в интернет.

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