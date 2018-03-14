В Испании задержан террорист-одиночка

Памплона, Испания, , 13:47 — REGNUM Гражданская гвардия Испании задержала исламского радикала, предположительно готовившего теракт, сообщает газета El Mundo.

Им оказался 27-летний этнический испанец, принявший ислам. Молодой человек попал в поле зрения сотрудников безопасности в 2015 году. Он самостоятельно постигал теорию радикального учения через Интернет и использовал приложения для моментального обмена сообщениями, которые популярны среди террористических организаций.

Полиция приняла решение задержать радикала, когда он «созрел» для планирования террористического акта. Возможно, затем он хотел отправиться в горячие точки.

Следователи проводят обыск в доме подозреваемого в малонаселенном муниципалитете Сан-Мартин-де-Ункс (провинция Наварра). Полиция анализирует его деятельность в сети Интернет.

Согласно информации разведки, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует добровольцев-одиночек в качестве основного инструмента стратегии развития. Данные исследований биографий террористов, совершавших нападения в Европе с 2015 года, говорят о том, что многие из них были рождены в Европе и подверглись влиянию радикалов через Интернет и соцсети.

В последние годы в Испании участилось количество задержаний людей, самостоятельно увлекшихся радикальными идеями. С начала 2015 года сотрудники органов государственной безопасности задержали 274 подозреваемых.