«Сразу по рукам дадут!»: с застройкой берегов Казанки не всё гладко

Казань, , 13:44 — REGNUM Прокуратура Казани обнаружила нарушения при смене назначения участков в районе улицы Гаврилова в Ново-Савинском районе, против застройки которых второй год активно протестуют жители. Горожане пытаются обратить внимание властей, что под жильё переданы прибрежные территории, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из ответа надзорного органа, данного жителям по их жалобе о законности перезонирования участков, следует, что смена зоны для них с рекреационной на жилую происходила в 2007 и 2011 годах решением Казанской городской думы через изменение градостроительных регламентов. Проведя в декабре 2017 года проверку законности этого действия, прокуратура обнаружила нарушения и внесла представление руководителю исполкома города.

«Под вырубку и уничтожение планируется большая зелёная зона возле реки Казанки вдоль ул. Гаврилова. Около 25 га будут доступны только покупателям квартир в новых элитных домах. Большая часть территории относится к водоохранной зоне и покрыта разновозрастным лесом. После застройки она станет недоступна для большинства горожан и перестанет функционировать как зелёный массив, обеспечивающий оздоровление горожан, спорт, отдых, общение с живой природой. Кроме того стройка повлияет на биоразнообразие территории», — писал в своём обращении председатель Совета регионального отделения МОД «Народный Контроль» по РТ Рафаэль Шакиров, на который и дала ответ прокуратура.

Выяснить подробности декабрьской проверки адресаты не смогли, поэтому на днях повторно обратились в надзорное ведомство, чтобы ознакомиться с материалами.

«Казань пляшет на тех же граблях, что и Москва. В отсутствии контроля общества над «градостроителями», городская архитектура становится «продажной девкой» девелоперов, а жители городов становятся «расходным ресурсом» социально-экономического «развития», «Казанцам нужен парк на Гаврилова, а не многоэтажки! Зелёные берега Казанки важны для здоровья всех горожан, не только тех, кто там регулярно гуляет», «В Ново-Савиновском районе очень низкий процент озеленения — 4%. Уровень озеленения в городах, которые считаются комфортными для жизни и благоприятными, около 40%. Выводы делайте сами», «Да сколько можно застраивать Казанку! Со всех сторон реки уничтожают рекреационно-ландшафтную зону», «Пусть попробуют тоже самое в Финляндии сделать. Сразу по рукам дадут!» — пишут горожане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Казани ведут активную борьбу против застройки берегов Казанки. Весной 2017 года стало известно, что для строительства многоквартирного комплекса участок в районе улицы Гаврилова приобрела казанская «дочка» двух финских компаний — ООО «ЮИТ Казань». Земля была куплена у ООО «Зелёная долина», которому она досталась от «дочерней компании» минземимущества РТ — АО «Связьинвестнефтехим». Изначально на участках площадью 42 826 кв. м, образованных путём межевания крупного надела, планировалось строительство Российского Ведического университета Махариши. Объект достроен не был и в ноябре 2015 года недострой с участок был принят на баланс республиканских властей, а позднее передан в качестве оплаты дополнительного выпуска акций АО «Связьинвестнефтехим».

Как только стало известно о планах по застройке этой территории, горожане возмутились, ведь участки находятся буквально на берегах реки Казанки и там расположена единственная естественная зелёная зона в крупном жилом районе Казани. Застройщик, через некоторое время вступивший в диалог с активистами, предложил «компромисс» — оставить «пешеходную зону, обеспечивающую доступ горожан к реке Казанка». Такое решение жителей города не устроило и они намерены добиться запрета строительства на прибрежных территориях. Для этого они провели уже несколько пикетов, которые продолжаются и в марте 2018 года, митингов и даже написали открытое письмо финским учредителям застройщика, которые в своих публичных выступлениях агитировали за развития территорий «без ущерба для будущих поколений».

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