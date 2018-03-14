В конкурс «Доброволец России – 2018» включены дополнительные номинации

Москва, , 13:26 — REGNUM В год волонтера в конкурсе «Доброволец России — 2018» появились дополнительные номинации, а также уникальная программа обучения добровольцев. Эти обновления позволят узнать еще больше успешных активистов и поддержать перспективные инициативы.

С этого года активисты разного возраста смогут продемонстрировать собственные проекты. Волонтеры от 8 до 14 и от 14 до 17 лет будут оцениваться отдельно. Они представят экспертам инициативы, направленные на оказание помощи незащищенным слоям населения в номинации «Рожденные помогать», развитие культуры — «Вдохновленные искусством», помощь детям — «У истоков будущего», организацию комфортной городской среды — «Вокруг меня», сохранение исторической памяти и заботу о ветеранах — «Уверенные в будущем».

Добровольцы от 18 лет также могут представить свои проекты в следующих номинациях: «Оберегая сердцем» (здравоохранение), «Смелые сердцем» (защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций), «Работая, помогаю» (вовлечение представителей и сотрудников коммерческих структур в социально значимую деятельность), «Говорит волонтер» (создание позитивного контента в медиа), «Открытая дверь» (программы привлечения и работы с добровольцами, используемые государственными и некоммерческими организациями).

В отдельных номинациях смогут выиграть специалисты, реализовавшие успешные проекты по вовлечению молодежи в волонтерство, — «Организатор добровольчества», социально ориентированные НКО и юридические лица, работающие с целью развития добровольчества, — «Центр притяжения». Кроме того, будет определен лучший проект по направлению «Серебряное волонтерство», а также вручена специальная награда «Добрый регион».

Конкурс пройдет в несколько этапов.

Первый — региональный — стартует 19 марта и продлится до 1 октября.

С 14 марта по 20 апреля состоится набор в «Акселерацию проектов», организованную Ассоциацией волонтерских центров. Участники получат уникальную возможность улучшить технологию реализации проектов, выслушав мнения экспертов.

На площадке форума «Россия — страна возможностей» прошло награждение Первого конкурса среди волонтерских центров, которые станут региональными операторами «Добровольца России — 2018». Они займутся поиском уникальных проектов, помогут им зарегистрироваться и окажут содействие в реализации региональных этапов.

Всероссийский конкурс «Доброволец России», направленный на развитие и формирование культуры волонтерства в нашей стране, пройдет уже в пятый раз. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр, ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», Ассоциация волонтерских центров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в линейку платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ) входят проекты, направленные на развитие системы прозрачных социальных лифтов, самореализацию талантливой молодежи и профессионалов в разных сферах деятельности, а также консолидацию лучших общественных и благотворительных инициатив.

При поддержке Администрации президента организаторами проектов «Россия — страна возможностей» стали крупнейшие государственные образовательные организации, бизнес-объединения и некоммерческие общественные институты. На сегодняшний день платформа РСВ включает 14 самостоятельных проектов.

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