Минобрнауки: зарплаты преподавателей вузов выросли на 8,7 тыс. рублей

Москва, , 13:23 — REGNUM В Минобрнауки России отметили увеличение заработной платы в сфере высшего образования в среднем на 8,7 тыс. руб. за 2017 год. Об этом заявила 14 марта глава ведомства Ольга Васильева на заседании коллегии.

По словам Васильевой, также увеличились зарплаты в сфере общего образования, дополнительного образования детей и в профессиональном образовании.

«В абсолютных значениях размер средней заработной платы увеличился в 2017 году в сравнении с 2016 годом на 1,6 тыс. руб. в общем образовании, на 4,2 тыс. руб. — в дополнительном образовании детей, на 2,4 тыс. руб. — в профессиональном образовании, на 8,7 тыс. руб. — в высшем образовании», — цитирует слова министра ТАСС.

Глава Минобрнауки РФ также подчеркнула, что уровень заработной платы в общем, профессиональном, высшем и дополнительном образовании повышается поэтапно в соответствии с майскими указами президента России Владимира Путина.

«Министерство выявляло наиболее проблемные участки, сформировало механизмы оперативного решения задач, взаимодействуя со всеми участниками реализации указов президента», — добавила Васильева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что с 2018 года индексация зарплаты работникам бюджетной сферы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Силуанов отметил, что повышение заработной платы бюджетникам — одна из главных задач правительства России для выполнения майских указов президента РФ, поставленных в 2012 году.

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Добавим, согласно этим указам зарплата профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников в 2018 году должна составить не менее 200% по отношению к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в каждом соответствующем регионе.

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