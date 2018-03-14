Директор автошколы в Великом Новгороде задолжал своим работникам 1 млн руб

Великий Новгород, , 12:42 — REGNUM Генерального директора ООО «Автошкола Таксопарк» в Великом Новгороде ждёт наказание за нарушение трудовых прав работников фирмы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 14 марта, руководителя компании подозревают в полной невыплате заработной платы.

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По версии следствия, задолженность по зарплате образовалась перед 13 работниками. Сумма невыплаченного вознаграждения за труд составила 1 млн рублей. При этом ряд сотрудников не получал зарплату свыше двух-трёх месяцев.

Долги датируются 2016−2017 годом (с сентября по июль). При этом отмечается, что деньги на счетах организации были, возможность выплатить зарплату у руководителя автошколы была.

В отношении гендиректора в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев»). Прокуратура признала его возбуждение законным.

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Как сообщало ИА REGNUM, задолженность по оплате труда в Новгородской области на 1 октября 2017 года имелась на 32 предприятиях и в общей сумме превысила 107 млн рублей. По-прежнему наибольший долг по зарплате был у маловишерского ЗАО «Завод «Электроаппарат» — более 42 млн рублей, в отношении которого была завершена процедура конкурсного производства.

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