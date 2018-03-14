Не чудеса для веры, а вера для чудес

Игорь Бекшаев, , 12:42 — REGNUM

Последние годы — и это уже стало даже традицией — ближе к Пасхе кто-нибудь непременно заявляет о том, что «раскрыл тайну Благодатного огня». В этом году именно такими словами запестрели заголовки СМИ, поддерживающие население в курсе относительно всяких религиозных происшествий. Сообщалось, что «в интервью израильскому журналисту священник Самуил Агоян рассказал, как происходит сошествие Благодатного огня. По его утверждению, он «трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в этом нет».

Напомним, что Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Христова Воскресения. Считается, что ежегодно накануне Пасхи он сходит на свечи и лампаду иерусалимского патриарха в храме Гроба Господня, а дальше перекидывается на свечи всех находящихся в церкви. Обожженные таким огнем свечи паломники позже развозят по своим странам, дарят своим близким, и такие свечи являются своего рода святыней. Хороший, одним словом, обычай — при наличии средств, времени и «крепкой веры» совершить на Пасху паломничество в Святую землю и там поучаствовать в популярнейшем во всех восточных Церквях обрядовом действии. Мы не станем высказываться на счет того, сходит огонь или не сходит. Нас интересует лишь реакция на такое «разоблачение» церковных чиновников.

Уж казалось бы, они не меньше прочих в курсе всех предыдущих «разоблачений», тем более что те стали регулярными в последние годы. Но нет, руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков назвал «неправильными и ненужными» публичные сомнения в истинности чудес, отметив, что это событие очень важно для миллионов верующих, оно поддерживает и укрепляет их в вере, а потому не стоит подвергать его сомнению. Он напомнил, что «радость схождения Огня» разделяют все православные Церкви. «Ко всему в нашем мире можно отнестись скептически, начать критиковать и находить аргументы против, но вот так выносить в публичную сферу вещи, которые могут смутить миллионы верующих людей, думаю, неправильно и не нужно», — предположил отец Александр.

Версия, что «чудеса укрепляют в вере», является стандартной для любой религии, православные здесь не исключение. Скорее, даже правило. Недвусмысленно можно понять из таких рассуждений, что «чудеса творят веру». Не наоборот, как собственно и должно быть, а именно так. Между тем чудеса никаким образом веру не укрепляют, а если что и укрепляют, то лукавство: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения». Не все понимают, что означают эти слова Христа. Почему так? Почему бы Богу периодически не указывать на то, что верят люди не зря? И что одни верят «правильнее» других? Да вот именно оттого, что все эти знаки «верующими людьми», сам поиск их, желание углядеть, приводит лишь к тому, что люди удостоверяются в своей «правоте». А «правота» их заканчивается выбором «правильной» религии.

Оттого у православных, например, очень четкое разграничение чудес на «истинные» и «ложные». «Ложные» случаются в других религиях, там сатана чудит, да и никакое это всё не чудо, а бесовское наваждение. «Истинные» только у нас. Поэтому когда церковные чины печалятся о том, что кто-то и где-то смущает паству такой ерундой, говорит это о том, что подобное состояние паствы их устраивает и изменять его они не хотят. Тут на ум приходит к слову «теология», дисциплина, на научном характере которой Церковь настаивает и настояла уже настолько, что она официально наукой признана. Но что ждать от науки, которая студентов своих желает иметь в таком статичном состоянии? Мало кто видит чудес от церковных людей. Ни истинных не видать особо, то есть тех, которых ждет от людей Христос, ни таких, которые «истинными» считаются и которые «много шума из ничего». Зато разговоров сколько угодно. Обязательно какая-нибудь «божественная старушка» посетила «божественную обитель», столько там чудес ей показали, что на одних этих рассказах вера целого микрорайона держится.

Немногих священников начинает сильно беспокоить качество этой веры. Не находя лучшего способа, они принимаются «разоблачать» эти «истинные» чудеса, от себя добавляя, что «Бог творит чудеса не на потеху людям». Понять их можно. Однако кроме раздражения что «сверху», что «снизу» это ничего не вызывает. «Сверху» раздражения особенно много. В Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ договорились до того, что высказывание священника Агояна о природе огня назвали неприемлемым нарушением молитвенного состояния миллионов православных верующих перед Пасхой: «У нас, когда весь православный мир готовится к Пасхе, вызывают большое разочарование попытки скандализировать тему схождения Благодатного огня. Для всего православного мира оно является духовным событием, в котором участвуют многие миллионы верующих. Намерение скомпрометировать эту многовековую традицию неприемлемо и имеет своим косвенным результатом нарушение молитвенного состояния, в котором православные верующие пребывают во время приготовления к светлому празднику Воскресения Христова».

«Скандализировать» тему, конечно, не следовало бы. Однако в первую очередь — ответной реакцией. Сказал и сказал, кто только уже не говорил… Паломников меньше не становится, свечей обожженных огнем меньше не привозят. Каждый год кто-то из паломников для себя «открывает Америку» и начинает рассказывать, что видел лично или слышал от свидетелей. Повторим, к вере это все никакого отношения не имеет. Имеет отношение к самоутверждению себя в правильности выбора. Вот только если за этим выбором стоит ожидание услышать от кого-нибудь еще о свершившимся где-то чуде, то такой «выбор» можно было бы не совершать. Никому от него лучше не стало. Мир останется таким же для людей, жестоким и несправедливым, а представление о Боге сохранится на уровне суеверия — суетной веры, при которой кое-где и кое-кому Бог показывает, будто его — «истинная». И больше ничего.