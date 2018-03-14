ООН: Самые счастливые люди живут в Финляндии

Хельсинки, , 12:37 — REGNUM Финляндия заняла первое место в списке самых счастливых в мире стран. Об этом говорится в докладе The World Happiness Report, 14 марта опубликованном ООН.

Эксперты изучили 156 стран, обращая внимание на ряд показателей, в числе которых ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, уровень коррупции. Финляндская Республика впервые стала лидером рейтинга, говорится в отчете. Она потеснила с первого места Норвегию.

В пятерку лидеров также вошли Дания, Исландия и Швейцария. Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия заняли с пятого по десятое места.

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По словам генерального директора научно-исследовательского института счастья в Копенгагене Мейка Викинга, занятые северными странами позиции показали, что здесь созданы действительно хорошие условия для жизни людей. Решающими факторами эксперт считает «здоровое количество личной свободы» и уровень социального обеспечения, пишет финская газета Ilta-Lehti.

Благодаря им индекс счастья на севере Европы высок несмотря на то, что налогообложение населения здесь одно из самых высоких.

Первый доклад The World Happiness Report был опубликован в 2012 году.

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