Врио псковского губернатора лично будет заниматься проблемами садоводов

Псков, , 12:35 — REGNUM В Псковской области для решения актуальных проблем садоводческих товариществ будет создана рабочая группа, которую лично возглавит временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такое решение было принято в ходе встречи Ведерникова с представителями садоводческих объединений Псковской области: Анатолием Бибаевым, Анной Войченко и Ириной Зайцевой.

По словам врио главы региона, администрация области приняла решение поддержать садоводства: в областном бюджете на 2018 год запланировано 2,5 млн рублей на возмещение части затрат на благоустройство территорий садоводческих некоммерческих объединений и вывоз твёрдых бытовых отходов.

Участники встречи также обсудили вопрос кадастровой стоимости садовых участков. Представители садоводческих объединений заявили о своём намерении просить местные власти о продлении налоговых каникул. По их мнению, «передышка» позволит садоводческим товариществам провести межевание и уменьшить площади земель общего пользования, что в свою очередь повлечёт снижение налогового бремени на садоводов.

«Мы тоже заинтересованы в том, чтобы земельный налог был приемлемым, адекватным и подъемным для садоводов, и чтобы люди исправно платили налоги в бюджет», — отметил Михаил Ведерников.

Персональный состав рабочей группы будет определен до конца этой недели. Помимо представителей органов власти в её состав войдут садоводы, общественники и эксперты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года в Псковской области был принят нормативный акт, после которого кадастровая стоимость садовых участков в среднем выросла в 25 раз, при этом рыночная стоимость дач оказалась в 10−20 раз ниже кадастровой. В Пскове состоялась серия протестных акций садоводов и профсоюзов против завышения кадастровой стоимости земли и роста земельного налога, после чего власти региона заявили о снижении налоговых ставок, а в Пскове объявили налоговые каникулы для садоводческих товариществ. Президент России Владимир Путин 14 декабря 2017 года на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о проблеме завышения кадастровой стоимости садовых участков в Псковской области, заявил, что что «кадастровые платежи должны быть основаны на реальных доходах населения и не должны быть оторваны от жизни» и пообещал, что поручит правительству РФ проработать вопрос о том, чтобы льготные категории граждан и пенсионеры по старости не платили за свои шесть соток.

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