Пострадавшим от взрыва в жилом доме Петербурга ищут временное жилье

Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга обещают оказать необходимую помощь жителям дома, где вечером 13 марта произошел взрыв бытового газа. Нескольким десяткам людей необходимо временное жилье.

Многие жильцы пострадавшего здания провели ночь после взрыва у родственников или в соседней гимназии, где оборудовали пункт временного размещения. В ночное время эксперты проверяли целостность конструкций здания.

Как сообщает сегодня, 14 марта, телеканал «Санкт-Петербург», 300 жильцов до сих пор остаются в пунктах временного размещения, у родственников и знакомых. В то же время часть дома открыли для возвращения жильцов в свои квартиры.

«У нас заселена первая и пятая парадные, люди находятся там со вчерашнего вечера. Незаселёнными остаются вторая, третья и четвёртая парадные. В третьей и четвёртой на регистрации находятся по 114 человек, во второй — 123 человека. Эти люди были вчера размещены, кто изъявил желание, у родственников и знакомых. А 20 человек ночевали в гимназии», — рассказал журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

Нуждающимся жильцам второй, третьей и четвертой парадных решено предоставить жилые помещения маневренного фонда в Красносельском районе. Предварительно, необходимо обеспечить жильем 49 человек.

«Я надеюсь, что через несколько часов мы получим заключение специалистов о возможности сегодня запустить людей для проживания во вторую и четвёртую парадные. Тогда у нас количество нуждающихся в маневренном фонде значительно сократится», — отметил Бондаренко.

Вице-губернатор также сообщил, что в администрации Красносельского района работают с гражданами, которые утеряли свои документы, оказывают им помощь по их восстановлению. Также работает комиссия по выплате экстренной социальной помощи. За детьми из пострадавшего дома закрепят социальных работников и педагогов на время восстановительных работ.

«На месте сейчас продолжают работать специалисты. Они проверяют безопасность несущих конструкций», — отмечает корреспондент городского телеканала.

Читайте ранее в этом сюжете: «Взрыв такой силы, мы думали, бомбежка началась»: петербуржцы в соцсетях

Как сообщало ИА REGNUM, около 18:00 13 марта на верхнем этаже дома 219 по проспекту Народного Ополчения произошел взрыв, предположительно, бытового газа. ЧП привело к падению наружных стен на 8-м и 9-м этажах здания, а также обрушению лестничных маршей на верхних этажах в пострадавшем подъезде. В доме после взрыва начался пожар, его быстро потушили.

Непосредственно от взрыва пострадал один мужчина, его госпитализировали. Еще шесть человек почувствовали себя плохо и также были отправлены в больницу. Из дома было эвакуировано более 80 человек.

Спасатели ведут проверку конструкций пострадавшего здания комплексом «Струна». Это необходимо, чтобы принять решение о том, можно ли пустить людей в квартиры в тех подъездах, которые не пострадали от взрыва.

Органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Читайте ранее в этом сюжете: Семь человек обратились к медикам после взрыва в жилом доме Петербурга

Читайте развитие сюжета: Определен размер помощи жильцам пострадавшего от взрыва дома в Петербурге