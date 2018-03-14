Спасение на пожаре: студент из Обнинска удостоен медали «За отвагу»

Калуга, , 12:18 — REGNUM в калужской области студент обнинского политехникума Института атомной энергетики МИФИ Артём Ларюнин награждён медалью «За отвагу на пожаре». Такой чести молодой человек удостоился за проявленное личное мужество и героизм. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, торжественная церемония вручения награды МЧС России «За отвагу на пожаре» состоялась 12 марта.

Житель Обнинска Артём Ларюнин спас из горящего деревянного дома женщину с двумя детьми. Пожар начался 22 января 2018 года в квартире и на лестничной клетке первого этажа жилого дома на Парковой улице. Далее огонь распространился на второй этаж, в результате чего возникло сильное задымление. Люди, находившиеся на верхнем этаже здания, были отрезаны от единственного пути эвакуации.

Как сообщал ИА REGNUM, одна из жительниц дома попыталась с двумя маленькими детьми пяти и семи самостоятельно выбраться из горящего помещения, но из-за сильного задымления они не смогли спуститься вниз по лестнице. В результате им пришлось вернуться в свою комнату. От густого и едкого дыма женщина начала терять сознание. К счастью, на помощь пострадавшим пришёл сосед. Артём Ларюнин помог им перебраться в свою комнату, а затем по очереди спустил детей и женщину на улицу через окно.

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