Жители РФ стали меньше употреблять алкоголь — ВЦИОМ

Москва, , 12:14 — REGNUM Жители Российской Федерации стали меньше употреблять спиртных напитков. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«К 2017 году три четверти россиян так или иначе ведут спортивный образ жизни, — говорится в сообщении. — Снижается употребление алкогольных напитков».

Согласно результатам опроса, проведенного в конце 2017 года, в своем пристрастии к алкогольным напиткам признались 12% респондентов. 59% жителей страны говорили, что редко пьют спиртное. 28% опрошенных совсем не пьют алкоголь, а 1% граждан страны затруднились ответить.

Отметим, что по данным за 17 февраля 2002 года, часто употребляли алкоголь в стране 23% опрошенных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, за прошедшие 5—7 лет жители страны стали на 80% меньше употреблять алкоголя и на 22% снизилось количество курящих взрослых.

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