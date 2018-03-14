Жители РФ всё чаще предпочитают спорт вредным привычкам

Москва, , 12:05 — REGNUM Всё больше жителей России заботятся о здоровье и занимаются физкультурой. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, в 2017 году 40% опрошенных заявили, что не употребляют алкоголь и не курят. В 2016 году доля выбравших такой вариант ответа составляла 31%.

Занимается физкультурой и спортом, по данным на 2017 год, 31% опрошенных. Годом ранее о регулярных физических упражнениях рассказали лишь 12% респондентов.

Растет популярность диспансеризации и внимания к своему здоровью: 27% жителей России регулярно обращаются к врачам для профилактики. В 2006 году число прошедших диспансеризацию составляло лишь 11%.

Стараются правильно питаться 24% опрошенных против 16% годом ранее.

В 2017 году 13% респондентов признались, что у них слабое здоровье. Еще 50% заявили, что удовлетворены самочувствием, хорошим свое здоровье назвали 36%. В 2016 году показатели отличались незначительно: 12%, 49% и 38% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова призвала граждан не бояться диспансеризации. Она напомнила, что своевременное выявление заболевания позволит человеку полностью вылечиться и, что не исключено, продлить свою жизнь на десятки лет.

Так, диспансеризация позволила сократить долю летальных исходов при онкологических заболеваниях. За пять лет показатель сократился с 26−27% до 22%, отметила министр.

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