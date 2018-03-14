Аварийное жильё в Прикамье: значительный прирост и расселение кварталами

Пермь, , 11:42 — REGNUM В Пермском крае, несмотря на значительные темпы ликвидации аварийного жилищного фонда за последние пять лет, объём аварийного жилья не только не уменьшился, но и значительно прирос. По состоянию на 1 февраля 2018 года на территории региона к аварийному жилью отнесено 1834 многоквартирных дома общей площадью 703 тыс. квадратных метров, в котором проживает более 40 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

По данным минстроя Прикамья, в настоящее время 80% аварийного жилищного фонда приходится на шесть муниципальных образований. Как отметил министр архитектуры и строительства края Михаил Сюткин, на начало 2018 года половина всего аварийного фонда региона была сосредоточена в Перми.

«Перекос случился, так как раньше приоритет по расселению ветхих домов отдавался муниципалитетам. Сейчас их будут расселять в равной степени», — сказал глава ведомства.

Добавим, что на реализацию программы по расселению людей из жилья, признанного аварийным до 2012 года, выделялось 5,9 млрд рублей. Ликвидировано 174,8 тыс. квадратных метров аварийного жилья, благоустроенное жилье получили 12 804 человека.

Сейчас идёт формирование нового трёхлетнего этапа программы по ликвидации аварийного жилья. На расселение людей в краевой казне предусмотрен 1,340 млрд рублей. Финансово в проекте участвуют и муниципальные образования — 2,466 млрд рублей. В планах расселение 4,5 тыс. человек.

Власти намерены взять в оборот те участки земли, которые освободятся после сноса аварийного жилья. За трёхлетний период планируется ликвидировать 58,5 тыс. квадратных метров аварийного жилья и освободить для новой застройки более 14 гектаров земли.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Перми, с начала 2018 года в краевой столице снесено 19 аварийных домов. Жители получили новые квартиры или выкупную стоимость. В 2018 году планируется за счёт бюджета снести ещё 29 домов.

Ежегодно из городской казны на расселение аварийных домов выделяется примерно по 1 млрд рублей. Неприглядные пустующие бараки идут под снос, освобождая место под новую застройку или благоустройство. Добавим, в 2017 году на территории Перми снесли 75 домов: 34 за счёт бюджета, остальные — за счёт инвесторов.

Стоит обратить особое внимание на предложение минстроя Пермского края, которое заключается в том, чтобы в новый этап программы по ликвидации ветхого жилья в первоочердном порядке включать дома, расположенные компактно. Это позволит расчищать территории целыми кварталами, а не по одному дому.

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