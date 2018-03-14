«Я живая»: В Екатеринбурге на «приговорённой» телебашне прошло лазерное шоу

Екатеринбург, , 11:40 — REGNUM В Екатеринбурге общественники устроили лазерное шоу на недостроенной телебашне. Организаторы мероприятия подсветили её таким образом, что на телебашне появилась надпись «Я живая», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фотографии лазерного шоу были размещены в социальных группах. Помимо надписи на телебашне появилось «бьющееся сердце». Авторы идеи сообщили, что будут устраивать лазерное шоу каждый вечер и обратились к подписчикам, с просьбой предлагать свои идеи. По мнению организаторов, таким образом недостроенная телебашня будет выполнять свою функцию — «передавать сигнал на весь Екатеринбург».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичную акцию провели активисты регионального отделения общественного движения «Суть времени», приурочив её к пятой годовщине сноса Краснознамённой группы.

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Световое шоу было организовано 25 января. На телебашне появились надписи: «2013 Краснознамённая группа», «2018 Телебашня и цирк?», «Остановитесь пожалуйста». Снос Краснознамённой группы (монумента установленного в память о вкладе свердловчан в победу в Великой Отечественной войне) произошёл по распоряжению мэрии в ночь с 25 на 26 января 2013 года и все эти годы общественники борются за её восстановление.

Напомним, что также к сносу готовят и недостроенную телебашню в Екатеринбурге. С самого начала 2018 года на объекте ведутся подготовительные работы. Однако у данного решения есть противники, которые регулярно организовывают различные публичные акции, обращаются с письмами к правительству Свердловской области и владельцу объекта. Защитники телебашни считают её символом города и просят сохранить её, придав объекту новый функционал.

Отметим, что в 2017 году телебашня и прилегающая к ней территория стали собственностью АО «Ледовая арена» 60% акций которого принадлежит структурам УГМК и 40% региональному правительству. После сноса, на данном участке планируется строить спортивную ледовую арену.

Добавим, что строительство «самого высокого долгостроя» началось ещё в 1983 году. До 1991 года было возведено 220 метров из 361 запланированных. После развала СССР из-за отсутствия финансирования стройка была заморожена.

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