Именем погибшего в Сирии лётчика Филипова назвали самолёт

Салехард, , 11:32 — REGNUM Один из самолётов авиационно-транспортной компании «Ямал» будет носить имя лётчика Романа Филипова, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ямала.

По сведениям авиакомпании, имя Филипова получит самолёт «Сухой Суперджет» с бортовым номером RA-89 073.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лётчик погиб 3 февраля при выполнении облёта зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня. В Воронеже его имя было присвоено школе №85. 10 февраля на здании установили мемориальную доску.

23 февраля в Кремле Верховный Главнокомандующий Владимир Путин передал родственникам майора Романа Филипова Золотую Звезду Героя России.

Кроме того, в Калининграде именем лётчика назовут улицу. Это предложение главы региона 7 марта поддержали депутаты городского совета.

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