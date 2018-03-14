Аккуратным водителям будут продлевать права автоматически

Москва, , 11:30 — REGNUM В России прорабатывается вопрос о возможности автоматической пролонгации водительских прав по истечении их срока действия — в отсутствии «критического объёма нарушений ПДД». Об этом заявил 13 марта глава аналитического подразделения департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) Алексей Чукарин.

По его словам, разработкой соответствующего проекта московские власти занимаются совместно с коллегами на федеральном уровне.

«Мы плотно работаем с федеральными коллегами — если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, чтобы автоматически эти права пролонгировали свое действие», — сказал он в ходе выступления на мероприятии «Цифровой город Москва — итоги 2017 года и образ будущего».

Отметим, данный форум был проведён ДИТ Москвы в большом зале Цифрового делового пространства (ЦДП). По словам Чукарина, к 2025−2030 году ДИТ планирует добиться того, чтобы в Москве работал единый центр, благодаря которому потребитель получал бы любую информационную услугу ровно в тот момент, в который она ему потребуется.

Таким образом, в планах ДИТ избавиться от разрозненности, унифицировать существующие платформы, на которых предоставляются услуги каким-то отдельным группам потребителей.

«Приведу самый простой пример: мы точно знаем, когда у горожан заканчивается действие водительских прав. Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина и по всем доступным каналам направить ему эту информацию», — добавил он.

В рамках мероприятия «Цифровой город Москва — итоги 2017 года и образ будущего» руководство ДИТ рассказало также о том, как будет изменяться столица в условиях цифровизации, развития цифровой экономики, какую стратегию развития в цифровой области формирует Москва, какие принципы и механизмы реализации закладываются в данную стратегию.

Как сообщало ИА REGNUM, во любом центре госуслуг «Мои документы» в Москве с 1 февраля 2018 года есть возможность оформить водительской удостоверение.

По данным мэрии Москвы, с начала года за водительскими правами в столичные офисы «Мои документы» обратились более 43 тыс. горожан, в сутки этой услугой пользуются 500−600 человек.

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Специалисты центров принимают документы на замену прав, выданных в России, а также выдают водительские удостоверения международного образца.

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