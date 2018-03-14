«Глаза человечества в космос»: соцсети о смерти Хокинга

Лондон, , 11:25 — REGNUM В ночь на 14 марта в возрасте 76 лет из жизни ушёл известный физик-теоретик Стивен Хокинг. Эта новость стала большим ударом для многих пользователей социальных сетей. Они оставляют последние послания учёному и рассказывают, как Хокинг повлиял на их жизнь.

Многие пользователи отмечают, что Хокинг был «глазами человечества в космос», поэтому его смерть стала большой потерей буквально для всего мира. Некоторые не скрывают, что уход физика из жизни стал для них крупным потрясением.

«Умер великий человек! Плачу», — признался Игорь А.

«Если вы когда-либо задавались вопросом, что может являться настоящей потерей для человечества, то вот она», — считает Мистер суетливые штаны.

Большинство пользователей сравнивают вклад Хокинга в науку с достижениями основателя современной теоретической физики Альбертом Эйнштейном. Кроме того, соцсети поразило, что Стивен Хокинг умер в день рождения своего предшественника.

«Родился в 300-летнюю годовщину смерти Галилео, умер в день рождения Эйнштейна. Меня прям это заворожило», — отметила Флореди.

В соцсетях обратили внимание на еще одно удивительное совпадение — день смерти Хокинга совпал с тридцатой годовщиной Дня числа Пи. Пользователи считают, что это очень символично.

«Сегодня, 14 марта, в 1879 году родился Альберт Эйнштейн. Сегодня отмечают День числа Пи. Сегодня умер Стивен Хокинг. Я надеюсь, он сейчас сидит с Эйнштейном и обсуждает это самое число Пи», — пишет Inuya.

Для некоторых пользователей Хокинг оказался не только великим ученым, но и человеком, который предопределил их будущее. Так, пользователь Twitter Саркастичный признался, что именно благодаря работе Стивена Хокинга, а конкретно его «Краткой истории времени», начал увлекаться космологией.

«Его «Краткая история времени» стала для меня трамплином к увлечению космологией», — рассказал Саркастичный.

Некоторые пользователи отмечают не только вклад Хокинга в современную науку, но и его личный пример для всего человечества, как не опускать руки даже перед теми трудностями, которые, казалось бы, могут поставить крест на нормальной жизни.

«Несмотря на то, что он был болен хроническим склерозом, он не сдавался и доказал человечеству, что жизнь хороша в любых оттенках», — прокомментировал Дмитрий К.

«Тот, кто давал мне пример жить», — отмечает Mi estas Juliana.

Были и те, кто не знаком с трудами Стивена Хокинга и не знает, какую роль он сыграл для современной теоретической физики.

«А что в нем великого? Хотя бы кто-нибудь объяснил», — пишет eLVis.

Напомним, Стивен Хокинг — известный популяризатор науки и физик-теоретик, автор книги «Краткая история времени», которая разошлась десятимиллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

В 1963 году Хокингу поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз», который привёл к полному параличу. Ученый общался с миром с помощью компьютерного синтезатора речи, управляя им мимической мышцей щеки.

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