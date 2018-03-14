В Екатеринбурге проснулись медведи Гай и Карат

Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM В зоопарке Екатеринбурга уже пробудились от спячки всеядные крупные хищники — медведи. В период пробуждения им положена особенная диета. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Тяньшаньский или белокоготный медведь Карат и его бурый «собрат» Гай почувствовали приближение весны, сообщили в питомнике.

«После сна медведям требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим, поэтому им не рекомендуется «тяжелая» жирная пища, так как в природе в этот период они едят только растительные корма. Поэтому в зоопарке в их рацион входят яблоки, огурцы и хлеб», — цитирует слова пресс-службы местный телеканал ЕТВ.

По словам работников зоопарка, остальные спящие питомцы пробудились несколько позже, но также уже начали приступили к весенней перестройке рациона. Отмечается, что бурые хищники в 2017 году проснулись несколько раньше — пробуждение состоялось в самом начале марта.

Как сообщало 12 марта ИА REGNUM, в Ярославском зоопарке будут строить вольеры для обезьян, слонов, комплекс «Водный мир». 7 марта зоопарк посетил министр культуры РФ Владимир Мединский. Глава учреждения Теймураз Бараташвили рассказал руководителю Минкульта РФ о новой форме работы, при которой зверей содержат в условиях, максимально приближенных к природным.

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После этого была показана презентация проекта развития биопарка на базе Ярославского зоопарка.

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