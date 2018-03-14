Владимирские чиновники снова обманули президента

Владимир, , 10:44 — REGNUM Чиновники Владимирской области не выполнили свое обещание и не ввели в эксплуатацию школу №49 в микрорайоне 8-ЮЗ города Владимира. Подписать все документы обещали еще в феврале. Однако теперь нашлась новая причина для переноса сроков.

Сейчас подрядная организация «ждет хорошей погоды для благоустройства территории». Об этом 14 марта сообщил портал «ПроВладимир» со ссылкой на директора регионального департамента архитектуры и строительства администрации Дмитрия Золина.

«Ввода в эксплуатацию там нет, потому что там не сделано благоустройство, а это сезонные работы. Внутри она готова. Оборудование пока не ставится, потому что не выделена охрана на школу», — цитирует издание главу департамента.

Дмитрий Золин добавил, что все оборудование уже закуплено, оно поступит в школу, как только будет организована охрана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Строительство школы началось в 2015 году. В мае 2016 года по решению депутатов Законодательного Собрания на строительство новой школы в активно разрастающемся микрорайоне было направлено около 600 млн рублей — за счет дополнительных средств, которые Владимирская область получила из федерального бюджета. Однако строительство шло крайне медленно. Работы активизировались только после встречи губернатора и президента, которая прошла в сентябре 2017 года.

В декабре региональные власти заявили, что строительство школы в целом завершено, остались только некоторые чистовые работы и благоустройство территории. Введение школы в эксплуатацию планировалось в феврале 2018 года. В начале февраля в школе начался прием учеников.

В конце февраля 2018 года стало известно, что в регионе может появиться еще одна школа-долгострой — строительство учебного заведения в Кольчугинском районе сильно затягивается. Об этом сообщала прокуратура. Школу начали строить в 2017 году. Деньги были выделены из областного и районного бюджета, работы должны были пройти в два этапа. Окончание строительства было намечено на август 2018 года. Однако, по данным на конец 2017 года, строители выполнили только 7% от всех работ. Такое отставание от графика вряд ли позволит сдать школу вовремя.

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