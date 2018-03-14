Президентские выборы: подарки для оренбуржцев и извлечение выгоды

Оренбург, , 10:32 — REGNUM В Оренбургской области 18 марта избиратели, проявившие свою гражданскую позицию могут рассчитывать на подарки. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель облизбиркома Александр Нальвадов, муниципалитетам рекомендовали приготовить подарки для впервые голосующих граждан.

В Оренбурге, в частности, эту категорию электората ждут билеты в кино. В других муниципальных образованиях подготовили, обложки к паспорту, флешки и другие подарки.

Кроме того, в общежитиях вузов запустили акцию «Иди и голосуй». Самое активное общежитие получит ценный приз.

Стоит отметить, что в Оренбуржье 18 марта помимо выборов президента России пройдёт ещё и голосование в рамках проекта по формированию комфортной городской среды. Власти решили извлечь выгоду — использовать поток избирателей и на счётных участках для определения общественных территорий для благоустройства. Место дислокации этих участков муниципалитеты утверждают самостоятельно. Они будут расположены недалеко от избирательных участков, и время работы будет таким же — с 08:00 до 20:00 (06:00 — 18:00 мск). Решение выглядит разумным и логичным в свете выборов и направлено на то, чтобы как можно больше людей задействовать в выборе общественных пространств, которые впоследствии благоустроят по итогам рейтинга.

Поучаствовать в рейтинговом голосовании смогут все граждане РФ, начиная с 14 лет. При себе необходимо иметь паспорт. Всего в 11 городах области будет организовано 338 счётных участков для голосования. Проекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы уже в 2018 году, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Подобное голосование проходит в Оренбуржье впервые, поэтому еще раз подчеркну, что именно выбор жителей во многом определит, как будут развиваться общественные пространства наших городов в ближайшее время», — отметил заместитель главы минстроя области Михаил Серегин.

В Оренбурге объявлена масштабная акция «Щедрое воскресенье», которая пройдёт 18 марта. Во всех школах города будет организована обширная программа для детей и взрослых — концерты, спортивные и развивающие мастер-классы, презентации, лекции, профориентационное тестирование, творческие конкурсы и викторины, выставки, благотворительные ярмарки и многое другое. Привлечение народа на мероприятия в школы, где зачастую расположены избирательные участки, положительным образом должно повлиять на явку электората на президентских выборах, а также на участии горожан в проекте по благоустройству городской среды.

Напомним, что в Оренбургской области на президентских выборах прогнозируют высокую явку — до 70%. Добавим, что в 2000 году явка на президентских выборах на территории региона составила 68,51%, в 2004 году — 63,57%, в 2008 году — 58,75%, в 2012 — 61,19%.

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