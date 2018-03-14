В России 81% предприятий лёгкой промышленности работают с нарушениями

Москва, , 10:22 — REGNUM В России менее 20% предприятий лёгкой промышленности соблюдают обязательные требования. Об этом говорят результаты внеплановых проверок, проведённых Роспотребнадзором, в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и оборот такой продукции.

По данным ведомства, сотрудниками управления были проведены проверки 11,7 тысячи объектов.

«Нарушения обязательных требований выявлены на 81% проверенных объектов», — отметили в федеральной службе.

Читайте также: Роспотребнадзор: торговые сети продают запрещенные продукты питания

Роспотребнадзор: Качество мяса в России остается на низком уровне

В подавляющем большинстве случаев — более 99% — организации и предприятия не соблюдали требования к маркировке продукции и товаросопроводительным документам.

«Несоответствие маркировки требованиям техрегламента — 42% нарушений, отсутствие маркировки — 31% нарушений, нарушение требований к сопроводительным документам — 20%, нарушение порядка нанесения знака обращения на рынке — 6,4% нарушений», — уточнили в ведомстве, отметив, что это может свидетельствовать о том, что такая продукция с большой степенью вероятности является контрафактной.

На соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза было проверено более 200 тысяч партий продукции лёгкой промышленности — одежды, белья, детской обуви детская, меховых изделий. Из них свыше 81 тысячи партий продукции не соответствовало установленным требованиям.

Ранее по теме: Сервелат без говядины, но с антибиотиками: чем кормят жителей России

Под видом «Докторской» колбасы нас кормят антибиотиками и соей!

В ведомстве добавили, что 74% всех импортных партий продукции лёгкой промышленности, не отвечающих обязательным требованиям, произведено в Китае. А происхождение и страну изготовления свыше трети всей продукции вообще не удалось определить из-за отсутствия сопроводительных документов и кода изготовителя.

В результате свыше 50 тысяч партий продукции лёгкой промышленности было снято с реализации. Наложено 5,7 тысячи административных штрафов на общую сумму более 62 млн рублей.

Читайте также: Роспотребнадзор выявил более 400 завышающих цены перед ЧМ-2018 отелей

Как сообщало ИА REGNUM, отставляет желать лучше качество не только одежды и обуви, но и продуктов питания. В частности, популярные бренды колбасных изделий далеко не всегда соответствуют требованиям ГОСТ. Например, Из 30 исследованных образцов «Докторской» лишь 16 соответствовали заявленному составу. Остальные 14 экземпляров отличались самыми разнообразными «добавками» — от антибиотиков до конины.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор выявил нарушения в 81% детских лагерей