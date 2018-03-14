В Югре осудили нечистого на руку врача-терапевта

Ханты-Мансийск, , 09:53 — REGNUM В Ханты-Мансийском автономном округе вынесен обвинительный приговор медику-коррупционеру. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 14 марта, на скамье подсудимых оказался врач-терапевт бюджетного учреждения «Нижневартовская районная больница».

Как оказалось, работник медучреждения на протяжении полугода наживался на пациентах. Взятки в размере от 5 тыс. до 9 тыс. рублей он получал как лично, так и через посредников.

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За незаконное вознаграждение врач-терапевт помогал водителям пройти освидетельствования и получить медицинское заключение об отсутствии у них противопоказаний и ограничений для получения водительского удостоверения.

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При этом двух граждан он даже не осматривал, а просто внёс в медкнижки заведомо ложные сведения об отсутствии у них медицинских противопоказаний.

Обвинение врачу предъявили сразу по трём статьям УК РФ. За получение взяток лично и через посредника, а также служебный подлог Нижневартовский районный суд приговорил медика к 3,5 года лишения свободы условно. Согласно приговору суда, мужчина в течение 1,5 лет не сможет заниматься врачебной деятельностью.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Югре было возбуждено 233 уголовных дела о коррупции. Среди дел, направленных в суд, большая часть материалов о даче и получении взятки, служебном подлоге, мошенничестве, коммерческом подкупе. В рамках дел арестовано имущества на 65 млн рублей. За пять лет средний размер взятки в регионе вырос в 30 раз.

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