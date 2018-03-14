В Кемерово продлён режим неблагоприятных метеоусловий

Кемерово, , 09:30 — REGNUM В Кемерово продлён введенный 12 марта режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) продлен до вечера 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

В середине февраля кемеровчане часто жаловались на сильный запах хлора в районах города, рядом с которыми расположены предприятия химической промышленности.

«Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов согласно объявленному режиму до 18:00 14 марта», — говорится в сообщении пресс-службы.

По соответствующим причинам режим НМУ введен также в городах Новокузнецк и Прокопьевск. Следует отметить, что в начале февраля Роспотребнадзор выявил превышение в воздухе областной столицы предельно допустимых концентраций (ПДК) сажи, оксида углерода, аммиака и пыли.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля В Кемерове из-за мороза и безветренной погоды образовался смог. С 1 по 2 февраля в городе был введён режим НМУ, промпредприятия обязали снизить выбросы в атмосферу на 10−20%. Аналогичный режим был введен в Новокузнецке.

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Метеоусловия способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере, из-за смога, окутавшего город, упала видимость на дорогах.