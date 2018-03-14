Тюменские врачи избавили от слепоты 90-летнюю женщину

Тюмень, , 09:26 — REGNUM Офтальмологи из Тюмени смогли вернуть зрение 90-летней женщине, ветерану Великой Отечественной войны. Пациентка ослепла больше 10 лет назад, сообщает пресс-служба Областной клинической больницы №1.

Сложнейшую операцию выполнил врач-офтальмолог Григорий Симоненко. Женщина давно страдала катарактой и почти не видела, надежды на излечение у нее не было.

Болезнь достигла стадии, когда хрусталики глаз стали молочно-белыми, пояснили в медицинском учреждении. Ситуацию осложняли возрастные изменения глаз.

Женщину подвергли малотравматичной операции, сделав прокол размером 2,2 мм. Офтальмолог «раздробил» плотное ядро катаракты и имплантировал в глаз искусственный хрусталик. После операции не осталось ни одного шва.

Самочувствие пациентки отличное — зрение вернулось. Ранее тюменские врачи избавили от слепоты другую 90-летнюю женщину с катарактой. Операция прошла в той же больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Тюмени сделали операцию 33-летнему мужчине с крупной опухолью головного мозга. Сложную опухоль удаляли несколько часов, процедура прошла успешно.

В том же месяце тюменские врачи спасли от смерти 31-летнюю женщину, которая перенесла клиническую смерть. Она едва не погибла из-за приступа бронхиальной астмы.

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