Отравление таллием: на что могут рассчитывать жертвы диверсанта?

Илья Романов, , 11:25 — REGNUM

В громком деле об отравлении работников Таганрогского авиационного комплекса имени Бериева много тёмных пятен. В частности, правоохранительные органы занимаются поиском виновного в самой настоящей диверсии. А пока в Ростовской области полиция ищет подозреваемого в совершении преступления, 28 человек — жертвы яда — борются за своё здоровье, сообщает ИА REGNUM.

Семь жертв отравления таллием прошли лечение в Московском городском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, но не всем оказалось это по карману. Признавать отравление ядом трудовой травмой на заводе отказываются, так как в производстве таллий не используется.

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Тем не менее руководство авиазавода ОАК (Объединённая авиастроительная корпорация) заявило, что все вопросы по лечению и реабилитации пострадавших предприятие взяло на себя.

«Всем, кто пострадал от таллия, гарантирована материальная помощь и сопровождение лечения до полной реабилитации» , — сообщил руководитель таганрогского авиазавода Юрий Грудинин, добавив, что сумма материальной помощи зависит от интенсивности и степени лечения.

«В первую очередь пострадавшие сотрудники должны написать жалобы в инспекцию по охране труда и органы СЭС, которые будут обязаны провести расследование. Если факт отравления на рабочем месте будет подтвержден, то работодатель должен составить соответствующий акт. Выплаты производятся за счет Фонда социального страхования РФ. Их виды и размеры четко регламентированы. Работодатель же выплачивает не всю компенсацию. По закону на него возложена только обязанность по компенсации морального вреда — физических и нравственных страданий, которые человек испытывает в связи с повреждением здоровья. Размер этой выплаты не установлен и определяется исключительно по соглашению сторон или судом, исходя из убеждений работодателя о справедливой сумме. Компенсационные выплаты составляются в индивидуальном порядке, в зависимости от тяжести и нанесенного здоровью вреда. На сегодняшний день сумма моральных компенсаций не достигает более 100 тыс. рублей. Моральный вред редко оценивается судами высокими цифрами», — отметила в беседе с корреспондентом адвокат АК «Гражданские компенсации» Ирина Фаст.

По словам правозащитницы, размер выплаты компенсаций в данной ситуации определяется исходя из тех последствий для здоровья, которые будут установлены медико-социальной экспертизой (МСЭ). Например, если эксперты установят, что у человека утрачена трудоспособность из-за отравления на 100%, то ему положено к возмещению 100% его заработка, который он получал. И весь период сохранения утраты трудоспособности пострадавший должен получать эту сумму.

«Также законом предусмотрена единовременная страховая выплата, размер которой зависит также от степени утраты пострадавшим трудоспособности. Необходимость в лечении также устанавливается медико-социальной экспертизой в «Индивидуальной программе реабилитации». Если будет установлена необходимость в лечении, которое нельзя получить бесплатно в рамках ОМС, то такое лечение будет оплачено из средств Фонда социального страхования. В этом случае ограничений в размере и цене услуг не существует. Работодатель оплачивает лишь компенсацию морального вреда, и эта сумма определяется судом», — продолжила собеседница агентства.

Определить точный размер выплат за причинённый здоровью вред очень сложно из-за несовершенства российского законодательства.

«В нашем законодательстве нет чётких критериев, какие выплаты положены в различных происшествиях. Поэтому каждый суд может решить на своё усмотрение, какие будут компенсации. Это может быть 10 тыс. рублей, 100 тыс. рублей или сумма в несколько миллионов. Но компенсаций нужно добиваться, и каждый сотрудник завода, пострадавший в этой ситуации, должен их получить», — считает Фаст.

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Напомним, что по результатам проверки, которую провела донская полиция, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». В настоящее время известно, что от действия тяжелого металла пострадали в основном сотрудники юридического и экономического отделов. Руководство предполагает, что яд был добавлен в кулер с питьевой водой, который для каждого отдела свой.

По словам руководителя предприятия Юрия Грудинина, преступление «носит бытовой характер и не связано с производственной деятельностью, так как вещество таллий в производственном процессе не используется». Ещё одно заявление звучит несколько странно: якобы отравитель находится среди отравившихся. Но, как бы то ни было, работники отмечают, что на предприятии в настоящее время обстановка спокойная, будто никакого инцидента не было. У многих сотрудников, долгое время пробывших на больничном, скопилось много работы, поэтому лишний раз они не отвлекаются. Но питьевую воду предпочитают брать с собой из дома.

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