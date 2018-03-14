«Его уход оставил вакуум в науке»: астрофизик о Стивене Хокинге

Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон выразил свои соболезнования в связи со смертью британского физика-теоретика Стивена Хокинга, об этом Тайсон написал на своей странице в Twitter.

«Его уход оставил вакуум в науке. Но он не пуст. Подумайте о нем как о вакуумной энергии, пронизывающей ткань пространства-времени», — написал астрофизик.

Напомним, известный во всем мире физик-теоретик и популяризатор науки, профессор Стивен Уильям Хокинг ушел из жизни 13 марта в возрасте 76 лет.

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Несмотря на то, что с конца 60-х годов ученый был прикован к инвалидной коляске, он вел активную жизнь и занимался наукой. В сфере его интересов было возникновение мира в результате Большого взрыва и теория черных дыр. Ученый стал одним из основоположников квантовой космологии.

Его книги «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке» стали бестселлерами.

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