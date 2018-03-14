Более 3,6 тыс. процедур ЭКО провели в клиниках Москвы бесплатно

Москва, , 08:38 — REGNUM В 2017 году в медицинских учреждениях Москвы проведено более 3,6 тысячи бесплатных процедур по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), сообщается на сайте столичного мэра.

Количество процедур ЭКО выросло на 25% по сравнению с 2016 годом. Тогда по полисам ОМС было проведено около 2,6 тыс. таких процедур.

По словам руководителя городского департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, процедура ЭКО доступна в рамках программы ОМС с 2013 года. За этот период количество процедур выросло более чем в 2,5 раза — до 3686 в 2017 году.

Женщины могут сделать ЭКО по полису ОМС Центре планирования семьи и репродукции, городской клинической больнице им. Вересаева, а также в 35 медицинских учреждениях.

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Хрипун отметил, что в среднем акушеры-гинекологи московских клиник вместе с пациенткой достигают результата за два года.

В 30% случаев у женщины наступает беременность, что соответствует мировым стандартам эффективности процедуры ЭКО.

Выбрать медучреждение женщина может самостоятельно при первом посещении акушера-гинеколога.

Помощь оказывается парам, у которых не получается завести ребенка естественным путем в течение двух лет, а также женщины, не имеющие постоянного партнера.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года власти Москвы утвердили Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2018 год и плановый период 2019—2020 гг.

В частности, в 2018 году вырастет число бесплатных исследований на наследственные и врожденные заболевания, появится система стимулирования клиник для помощи беременным.

Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи увеличено на 25%.

Объем высокотехнологичной медицинской помощи в Москве за 7 лет вырос в четыре раза. Сейчас медицина высоких технологий доступна в 48 столичных медучреждениях.

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