В Японии обнаружен глиняный кувшин с монетами

Токио, , 08:21 — REGNUM Глиняный кувшин с монетами, пролежавший в земле с XV века, найден в Японии. Об этом, как передает РИА «Новости», говорится в сообщении музея.

Клад был обнаружен на раскопках в городе Хасуда в префектуре Сайтама.

«Это крупнейшая в Японии находка монет в глиняном кувшине, — говорится в сообщении музея. — Также крупнейшей она является и по числу обнаруженных монет».

Отмечается, что в кувшине, который за столько времени сохранил целостность, было найдено 260 тыс. медных монет. Находка выставлена в хранилище культурных ценностей префектуры в городе Кумагая.

Читайте также: В центре Москвы обнаружили клад из монет времен Петра I

А также: В Новгороде восстановили сокровища из клада времён нашествия Батыя