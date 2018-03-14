В Японии обнаружен глиняный кувшин с монетами

Токио, 14 марта 2018, 08:21 — REGNUM Глиняный кувшин с монетами, пролежавший в земле с XV века, найден в Японии. Об этом, как передает РИА «Новости», говорится в сообщении музея.
Клад был обнаружен на раскопках в городе Хасуда в префектуре Сайтама.
«Это крупнейшая в Японии находка монет в глиняном кувшине, — говорится в сообщении музея. — Также крупнейшей она является и по числу обнаруженных монет».
Отмечается, что в кувшине, который за столько времени сохранил целостность, было найдено 260 тыс. медных монет. Находка выставлена в хранилище культурных ценностей префектуры в городе Кумагая.
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