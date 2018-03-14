«Нехороший прецедент»: мэр Сосновоборска передумал судиться с горожанами

Сосновоборск, Красноярский край, , 08:13 — REGNUM Мэр Сосновоборска (Красноярский край) Сергей Пономарёв отозвал иски против жителей города, участвовавших в акции протеста обманутых дольщиков. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, причиной такого решения стала просьба, поступившая от депутатов Законодательного собрания Красноярского края.

В горадминистрации уточнили, что жители города обвинили мэра «в аффилированности к ряду компаний».

Кроме того, в мэрии Сосновоборска утверждают, что горожане, о которых идёт речь, «не являются участниками долевого строительства», а «распространенная ими информация не соответствует действительности».

О том, что мэр Сосновоборска Сергей Пономарёв подал в суд на горожан, стало известно в ноябре 2017 года. По сообщениям красноярских массмедиа, градоначальник хотел взыскать с Анжелики Рогусовой и Дениса Денисова по полмиллиона рублей за их высказывания на сентябрьском митинге обманутых дольщиков, который проходил перед краевом правительством. Мол, Рогусова и Денисов утверждали, что именно мэр разрешил стройку, ставшую проблемной, а значит, он и должен нести ответственность.

По версии мэрии, Рогусова является риелтором, а Денисов — местным общественным деятелем. Сама же Анжелика Рогусова утверждала, что обманутым дольщиком является ей родной брат, и она защищала его интересы.

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Депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Глисков сегодня, 14 марта, подтвердил, что он и его коллега Алексей Кулеш (зампредседателя краевого Законодательного собрания — прим. ИА REGNUM ) в конце февраля отправили письмо мэру Сосновоборска Сергею Пономарёву с просьбой отозвать судебные иски против горожан.

«Дольщики итак находятся в трудной жизненной ситуации, в связи с этим их переполняют эмоции. И они выплёскивают их на представителей власти различных уровней. Поэтому мы предложили господину Пономарёву отозвать иски, независимо от того, кто прав и кто виноват. Он должен был это сделать, чтобы не создавать социальную напряжённость», — прокомментировал ИА REGNUM Александр Глисков.

Что касается информации о том, что эти люди обманутыми дольщиками не являются, парламентарий сказал, что «выписок из Росреестра с них не требовал».

«Горожане, с которыми судился мэр Сосновоборска, действительно могут не быть дольщиками, однако, например, в долевое строительство могли ввязаться их родственники. Мне кажется, не стоит сейчас делать акцент на том, являются или нет эти люди обманутыми дольщиками. Они — жители города, и власти должны их защищать, а не судиться с ними. Напомню, с чего всё началось. Ещё при губернаторе Викторе Толоконском(ушёл в отставку в конце сентября 2017 года — прим. ИА REGNUM ) дольщики вышли на пикет к зданию краевого правительства. Они поставили там палаточный городок. Среди участников акции протеста как раз было несколько человек из Сосновоборска. Они одному из депутатов горсовета, который снимал всё на телефон, высказали претензии в адрес мэра Сосновоборска. Депутат выложил всё в интернет, затем мэр составил иск. Я убеждён, что не нужно устраивать судебную тяжбу с горожанами, нужно решать проблемы обманутых дольщиков. Это нехороший прецедент, когда власть судиться с людьми», — подчеркнул Александр Глисков.

В целом, по информации парламентария, проблема обманутых дольщиков в Красноярском крае приобрела серьёзные масштабы:

«Я уверен, что официально озвучиваемые цифры занижены. По моим оценкам, в настоящее время в Красноярском крае есть несколько тысяч человек, которые купили квартиры в проблемных домах, где стройка не идёт или идёт крайне медленно. Без вмешательства властей ситуация не нормализуется. К сожалению, краевое правительство эту ситуацию запустило. Сейчас экстренно навёрстывается упущенное, но всё равно всё делается очень медленно, на мой взгляд».

Депутат рассказал, что на прошлой неделе к региональному минстрою на пикет вышли дольщики Краевого фонда жилищного строительства.

«В Красноярске в микрорайоне Солонцы-2 велось строительство нескольких домов по госпрограмме «Жильё для российской семьи». Но сроки строительства были сорваны, договоры с подрядчиками расторгнуты. Но ведь это государственный фонд. Он находился в ведении министерства строительства. Банк сейчас предъявил иск к этому фонду на 260 миллионов. Это сложная ситуация, и она полностью на совести краевого правительства. Ведь это не частный застройщик — работу завалили чиновники, создав дополнительно несколько сотен обманутых дольщиков», — подытожил парламентарий.

По данным краевых властей, в настоящее время из порядка 360 многоквартирных домов, которые возводятся в крае, проблемными являются 14. В стадии расследования находятся 10 уголовных дел, связанных с обманом участников долевого строительства. В реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, на сегодняшний день включено 647 человек, уточняют в минстрое.

А по словам председателя Красноярской общественной организации дольщиков Евгения Шиховцева, если учитывать непосредственно договоры, то обманутых дольщиков в регионе насчитывается порядка 4 тысяч человек. А «если считать с семьями», то в Красноярском крае насчитывается более 10 000 обманутых дольщиков. Что касается проблемных домов, таких в крае, по информации организации дольщиков, порядка 50, но в реестр включены не все.

В краевом минстрое 13 марта напомнили, что Заксобрание региона приняло в первом чтении два законопроекта, в которых обозначены механизмы для оказания помощи гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. Первый из них предусматривает компенсацию обманутым дольщикам расходов по найму жилых помещений. Предполагается, что до конца 2018 года компенсацию получат около 400 жителей края. В региональном бюджете на эти цели предусмотрено 50 млн рублей, а в 2019 году объем социальных выплат увеличится до 100 млн рублей. Другой законопроект «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» позволит выделять земельные участки без проведения торгов строителям, принявшим на себя обязательство по застройке проблемных домов.