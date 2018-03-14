На Украине 85% жителей недовольны заработной платой

Киев, , 08:03 — REGNUM Заработной платой недовольны 85% жителей Украины согласно социологическому опросу Research & Branding Group, сообщает 13 марта «Зеркало недели».

По данным опроса, подавляющее большинство жителей Украины недовольны своей заработной платой. При этом только 12% респондентов ответили, что им достаточно денег, которые они зарабатывают. При этом 54% населения считает, что успеха на Украине можно достичь при помощи денег.

Отмечается, что меньше всего недовольных зарплатой — в областных центрах. Опрос проводился с 7 по 16 февраля 2018 года, были опрошены 1,801 тыс. человек.

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Напомним, по данным соцопросов, 79,6% жителей Украины не верят в борьбу с коррупцией. Так, 46,1% граждан считают борьбу с коррупцией «полностью провальной», 33,5% — «преимущественно неуспешной, но с некоторыми успехами». Положительно борьбу с коррупцией в стране оценивают только 2,5% жителей.

При этом главными «двигателями» борьбы с коррупцией население Украины считает журналистов и национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Менее всего в деле борьбы с коррупцией украинские граждане доверяют украинской власти и судам.

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