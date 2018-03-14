В Москве предложено автоматически продлевать водительские права

Москва, , 07:29 — REGNUM Автоматическое продление водительских прав намерены ввести власти Москвы для жителей, не нарушающих правила дорожного движения, сообщил 13 марта руководитель аналитического подразделения столичного департамента информационных технологий Алексей Чукарин на мероприятии «Цифровой город Москва — итоги 2017 года и образ будущего».

Соответствующая инициатива уже прорабатывается совместно с коллегами на федеральном уровне, а реализована она будет в рамках объединения разрозненных платформ в единый центр. Благодаря такому объединению жители столицы смогут получать любые услуги в тот момент, когда они будут востребованы.

«Должен быть создан единый центр, где потребитель получал бы любую услугу ровно в тот момент, в который она ему потребуется. Департамент будет добиваться его создания», — пояснил Чукарин.

По его словам, сейчас департамент информационных владеет информацией о сроках окончания действия водительских прав москвичей. При этом услугой по продлению срока действия водительского удостоверения они могут воспользоваться за два месяца до его истечения.

«Проинформировать об этом гражданина можно по всем доступным каналам, но в будущем это станет еще проще», — сообщил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2018 года жители Москвы могут оформить водительские удостоверения во всех центрах госуслуг «Мои документы». При этом получать госуслуги в МФЦ или профильном учреждении на территории России вне зависимости от места жительства.

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