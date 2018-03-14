Делегацию правительства Якутии щедро угощали в районах на бюджетные деньги

Якутск, , 07:35 — REGNUM Делегацию правительства Якутии, которая ездит по всей республики с отчётами о работе за 2017 год, как оказалось, вкусно кормят на деньги из местных бюджетов. На сайте госзакупок были опубликованы три аукциона на общую сумму 1,2 млн рублей, которыми закупались услуги по организации питания делегации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Угощать представителей правительства собирались в Сунтарском и Верхневилюйском районах республики, но в последнем желающих накормить делегацию за 600 тыс. рублей не нашлось. Зато угостить чиновников согласились поставщики услуг по двум закупкам администрации Сунтарского района, цена каждой из которых составляла 300 тыс. рублей.

Согласно документации, размещенной на официальном портале госзакупок, кормили чиновников четыре раза — по одному разу обедом и завтраком, дважды — ужином. Условиями аукциона было предусмотрено ресторанное обслуживание 60 человек. В меню — пирожки с мясом, салат «Индигирка», шашлык из баранины, свинина с ананасами, мясо по-французски, овощной гарнир, плов, тефтели, домашний мясной суп, салаты овощной и с кальмарами, нарезка колбасы и сыра, печенье, конфеты, чай, кофе, брусничный морс.

В ходе оказания услуг в ресторане предполагались зрелищно-развлекательные мероприятия, во время которых исполнитель обязан «не допускать в зал для проведения банкета посторонних лиц».

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Аналогичная закупка администрации Верхневилюйского района, которая также была готова потратить на оказание услуг по организации питания гостей и официальной делегации 600 тыс. рублей, не состоялась: не было подано ни одной заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, население не всегда успешно принимает отчет о деятельности правительства Якутии за 2017 год. Жители нескольких муниципалитетов региона отказались принимать этот документ, призванный стать показателем плодотворности деятельности органов власти республики, а значит фактически забраковали работу чиновников.

«Никто ничего не делает. У улусных властей ума не хватает, а правительство республики нами не занимается, — объяснял Василий Челбердиров, житель села Намы, где отказались принять отчёт правительства.