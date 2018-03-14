Смог и туман: жителям Пекина и окрестностей рекомендовано оставаться дома

Пекин, , 06:46 — REGNUM Сильный смог накроет Пекин и ряд близлежащих районов как минимум начиная с 14 марта, передает агентство «Синьхуа».

От умеренного до сильного смог накроет центральные и южные части Пекина, Тяньцзиня, провинции Хэбэй и близлежащие районы. Самый тяжелый смог ожидается в некоторых районах провинции Хэбэй и города Тяньцзнинь, отмечает Государственный метеоцентр Китая.

В Пекине власти объявили оранжевый уровень опасности, являющийся предпоследним по китайской шкале загрязнения воздуха. Серьёзней только красный уровень. Родителям рекомендовано не пускать детей в школу, пожилым людям также не рекомендуется покидать помещение.

Начиная с утра 14 марта сильный туман накроет некоторые районы провинций Хэбэй, Ляонин, Хэнань, Сычуань и Шаньдун, а также город Пекин. Видимость упадет ниже 500 метров в некоторых районах.

Смог и туман постепенно будут рассеиваться, начиная с утра 15 марта в связи с проливными дождями и приходом холодного воздушного фронта, отмечают метеорологи.

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