На снос несуществующего дома мэрия Новосибирска заложила 617 тыс. рублей

Новосибирск, , 06:44 — REGNUM Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместило на сайте госзакупок электронный аукцион «на выполнение работ по сносу дома, признанного аварийным и подлежащим сносу на территории города Новосибирска, расположенного по ул. Костычева, 23». Цена контракта более 617,4 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дата проведения аукциона в электронной форме 26 марта.

«Дом частично разобран. Дом отключён от теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения», — говорится в документации.

Однако, здания, на снос которого власти Новосибирска готовы выделить более полумиллиона рублей, по указанному адресу уже нет.

Как сообщают «НГС. Новости», дом пострадал при пожаре в марте 2014 года, «тогда из горевшего дома были эвакуированы больше 30 жильцов, а две женщины пострадали».В подтверждение данной информации издание разместило фотографии, сделанные корреспондентом 13 марта 2018 года.

ИА REGNUM направило в мэрию Новосибирска запрос, с просьбой прокомментировать обоснованность размещённого аукциона.