Среда, 14 Марта 2018 года
06:23:23 МСК

Китай осудил на саммите в Ватикане незаконную трансплантологию

Общество

Одним из спикеров саммита является китайский медицинский эксперт Ван Хайбо, присутствующий от имени бывшего китайского министра здравоохранения и нынешнего главы Комитета по донорству органов и трансплантологии Хуана Цзефу

Пекин, 14 марта 2018, 05:54 — REGNUM  Второй год к ряду китайские делегаты приняли участие в Ватиканской международной конференцией в борьбе с незаконной трансплантацией органов, передает 14 марта агентство «Синьхуа».

Среди участников ежегодного Саммита по проблемам торговли людьми и трансплантационного туризма, который проводится под эгидой Папской академии наук в Ватикане, присутствуют чиновники, эксперты и юристы со всего света.

Одним из спикеров саммита является китайский медицинский эксперт Ван Хайбо, присутствующий от имени бывшего китайского министра здравоохранения и нынешнего главы Комитета по донорству органов и трансплантологии Хуана Цзефу. Ван подчеркнул, что Китай имеет твердую позицию и принимает жесткие меры в борьбе с незаконной трансплантацией.

Незаконная трансплантация органов и торговля людьми с целью изъятия органов осуждены Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) и Организацией Объединённых Наций (ООН) наряду с прочими.

Китайская газета Global Times сообщала ранее, что Китай может поделиться опытом в борьбе с незаконной торговлей органами, а также продемонстрировать свои успехи в вопросе донорства органов и трансплантологии.

Читайте также: Китай заявляет, что больше не разбирает казненных заключенных на органыВ 2017 году 77 подписантов, присутствующих на саммите призвали к уголовному преследованию незаконной трансплантологии и торговли людьми, а также защите жертв, пострадавших от незаконных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины китайцев не против того, чтобы стать донорами органов, если верить результатам проведенного в Китае социологического опроса.

Читайте ранее в этом сюжете: «Возьми мое сердце»: более половины китайцев согласны стать донорами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Донорство органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить