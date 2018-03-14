Китай осудил на саммите в Ватикане незаконную трансплантологию

Пекин, , 05:54 — REGNUM Второй год к ряду китайские делегаты приняли участие в Ватиканской международной конференцией в борьбе с незаконной трансплантацией органов, передает 14 марта агентство «Синьхуа».

Среди участников ежегодного Саммита по проблемам торговли людьми и трансплантационного туризма, который проводится под эгидой Папской академии наук в Ватикане, присутствуют чиновники, эксперты и юристы со всего света.

Одним из спикеров саммита является китайский медицинский эксперт Ван Хайбо, присутствующий от имени бывшего китайского министра здравоохранения и нынешнего главы Комитета по донорству органов и трансплантологии Хуана Цзефу. Ван подчеркнул, что Китай имеет твердую позицию и принимает жесткие меры в борьбе с незаконной трансплантацией.

Незаконная трансплантация органов и торговля людьми с целью изъятия органов осуждены Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) и Организацией Объединённых Наций (ООН) наряду с прочими.

Китайская газета Global Times сообщала ранее, что Китай может поделиться опытом в борьбе с незаконной торговлей органами, а также продемонстрировать свои успехи в вопросе донорства органов и трансплантологии.

Читайте также: Китай заявляет, что больше не разбирает казненных заключенных на органыВ 2017 году 77 подписантов, присутствующих на саммите призвали к уголовному преследованию незаконной трансплантологии и торговли людьми, а также защите жертв, пострадавших от незаконных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины китайцев не против того, чтобы стать донорами органов, если верить результатам проведенного в Китае социологического опроса.

Читайте ранее в этом сюжете: «Возьми мое сердце»: более половины китайцев согласны стать донорами